مذكرة قبض قضائية تلاحق شقيق النائب كاظم الصيادي بتهمة ابتزاز شركة استثمارية في واسط “وثائق”

2019/09/19 | 22:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق أصدرت محكمة استئناف واسط مذكرة قبض ضد شقيق النائب كاظم الصيادي بتهمة محاولة ابتزاز شركة استثمارية للخدمات الزراعية.وبحسب وثائق حصلت عليها “يس عراق”، فإن المدعو علي حسين الصيادي قام بإبتزاز الشركة الاستثمارية لدفع الاموال مقابل دخولها الى الاراضي المتعاقد عليها لبدء عملها، وإنه هددها بسحب الرخصة الممنوحة لها مالم تدفع الاموال […]

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