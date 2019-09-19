2019/09/19 | 22:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحلبوسي يؤكد ضرورة حلِّ المشاكل الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وفقا للدستور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/09/19 | 22:39.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي يؤكد ضرورة حلِّ المشاكل الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وفقا للدستور) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي يؤكد ضرورة حلِّ المشاكل الخلافية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم وفقا للدستور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).