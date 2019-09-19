2019/09/19 | 22:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محمد علي الحوثي : نحن جمهوريون من رأسنا إلى أخمص أقدامنا، ولم ندعو إلى الإمامة أو ما شاكل ذلك في نظام الدولة

قال عضو المجلس السياسي الأعلى محمد علي الحوثي : النظام السابق كان

يعاني من الشيخوخة وكان يعتبر القادة الكبار في العمر هم الدولة

اليمنية بكاملهامحمد علي الحوثي : نحن جمهوريون من رأسنا إلى أخمص أقدامنا، ولم

ندعو إلى الإمامة أو ما شاكل ذلك في نظام الدولةمحمد علي الحوثي : لو كانت الحكومة السابقة وطنية لما لجأت إلى

القوى الخارجية لدعمها وساهمت في تدمير اليمن وبنيته التحتيةمحمد علي الحوثي: نبحث عن علاقات حقيقية لبناء الوطن، واليوم علينا

أن نتجه الآن لدفع الغازي والمعتديمحمد علي الحوثي : مثلما نواجه العدوان في المجال العسكري بشراسة

سنعمل أيضًا على التصدي للعدوان في كل المستويات محمد علي الحوثي : نحن نواجه أعظم الدول ماليًا وعسكريًا، ولو كانوا

فعلًا يبحثون عن حرية الشعب اليمني لما أتوا لقتله وتقسيمهمحمد علي الحوثي :الشعب اليمني لديه وعي سياسي كبير وكذلك القادة

العسكريين، وهم كانوا الأكثر دراية بما يحاك ضد أبناء الشعبمحمد علي الحوثي : الجيش اليمني كان ولا زال إلى جانب ثورة 21سبتمبر

وهم يعرفون أنهم أبناء هذا الشعب ويقفون إلى جانبه

محمد علي الحوثي :لا يمكن أن يأتي الشخص الذي يحمل الحكم الفردي

الرجعي ليحمي الجمهورية والديمقراطية، والطرف الآخر يرى هذا في

السعودية و الإمارات

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد علي الحوثي : نحن جمهوريون من رأسنا إلى أخمص أقدامنا، ولم ندعو إلى الإمامة أو ما شاكل ذلك في نظام الدولة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد علي الحوثي : نحن جمهوريون من رأسنا إلى أخمص أقدامنا، ولم ندعو إلى الإمامة أو ما شاكل ذلك في نظام الدولة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).