2019/09/19 | 22:44

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زيارة عبد المهدي إلى الصين الأهمية والأهداف والنتائج ..



محور "رئيس التحرير" بين القانون والحزب الديمقراطي

الخميس

19

أيلول

2019 :

10:20 pm

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أكد عضو إئتلاف دولة القانون محمد الصيهود أن زيارة رئيس الوزراء عادل

عبد المهدي إلى الصين برفقة وفد حكومي كبير لها أبعاد إيجابية

وتأريخية ويمكن أن تسهم في دعم العراق بالمجالات كافة ، وأضاف لدى

إستضافته في برنامج "رئيس التحرير" الذي تبثه آفاق أن إتفاقيات

ستراتيجية سيعقدها رئيس الوزراء مع الجانب الصيني ولابد من الإستفادة

من التجربة الصينية في النهضة العمرانية الكبيرة سيما أن الشركات

النفطية الصينية العاملة في العراق تعمل بكل نشاط وخبرة وكفاءة كبيرة

، معرباً عن أمله ألا تكون الإتفاقيات التي تعقد حبراً على ورق على

أعتبار أن الإتفاقيات السابقة التي وقعت مع الصين لم تنفذ لغاية الآن

، وأشار إلى أن تعدد مصادر التسليح أمر مهم لتعزيز القدرات العسكرية

العراقية سيما بعد نقض الأميركان للإتفاقيات والعقود السابقة كما أن

التوجه نحو الصين خطوة مهمة وتحتاج إلى خطوات أخرى لتعزيزها في

المجالات كافة في ظل تردي القطاعات الزراعية والصناعية بالعراق ولابد

من تأهيلها بالمستوى المطلوب ، لافتاً النظر إلى أن مجلس إعمار العراق

بصلاحيات واسعة لرئيس الوزراء الحل الأمثل لبناء البلد سيما أن ملايين

الدولارات صُرفت على قطاع الكهرباء من دون أن يطرأ عليها تغيير

بالمستوى المطلوب ، ورأى أن الإرادة السياسية العراقية يجب أن تتخلص

من الضغوطات الأميركية على أعتبار أن التجربة مع الأميركان مريرة

والوجود الأميركي يقف عائقاً أمام إستقرار وتطور العراق وأنه لا توجد

أية حُسن نية للأميركان بشأن توجههم لإعمار وبناء البلد كون التواجد

الأميركي في العراق عسكري وليس أقتصادي وأهدافه ومخططاته واضحة للجميع

، وفي جانب آخر بينَّ الصيهود أنه لا بد من توفر البدائل في حال إزالة

التجاوزات والعشوائيات وتوفير السكن الملائم وفق ما كفله الدستور ،

وختم حديثه بالإشارة إلى أن العراق والمنطقة يمرون بظروف صعبة وتحديات

كبيرة في ظل التوتر والتصعيد الأخير كما أن الشعب اليمني يتعرض إلى

حرب إبادة وعلى الشعوب العربية والمجتمع الدولي الوقوف إلى جانبه إما

إستهداف الطائرات اليمنية المسيرة للمواقع النفطية التابعة لشركة

أرامكو فلها أسبابها ومبرراتها.عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني مهدي عبد الكريم ولدى إستضافته في

البرنامج نفسه أبدى تفاؤله بشأن زيارة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي

والوفد الحكومي المرافق إلى الصين كونها ستسهم في نهضة أقتصادية كبيرة

للبلد كما عدَّ الزيارة مهمة وكبيرة ويجب الإستفادة من نهضة تلك الدول

بعد أن أصبحت في مصاف الدول الكبرى ، وأشار إلى أن الصين ثاني دولة في

العالم أقتصادياً ومن صالح العراق الإستفادة من التجربة الصينية كما

أن هناك مساعي من الحكومة الحالية على تعدد مصادر تنويع الإستيراد

للنهوض بالقطاعات كافة ، لافتاً النظر إلى أن الوضع في المنطقة معقد

وصعب وعلى شفا الحرب ويجب إتخاذ قرارات ستراتيجية ، ورأى أن غالبية

الكتل السياسية مسيطرة على الوزارات على الرغم من أن رئيس الوزراء

الأسبق السيد نوري المالكي طرح قانون البنى التحتية إلا أن أطراف عدة

وقفت ضده من أجل ألا يحسب إنجازاً لحكومته وأن قوة البلد في الداخل

ستسهم في بنائه والوقوف بوجه جميع التحديات ، مبيناً أن الكتل

السياسية من واجبها دعم الخطط والبرامج الحكومية لنجاحها كما أن

التوجهات والتدخلات الإقليمية كبيرة وتقف خلف ذلك الولايات المتحدة

سيما أن الشعب العراقي منهك وبحاجة إلى وقفة إستثنائية من قبل الحكومة

والوقوف إلى جانبه فضلاً عن أن التحديات الكبيرة والحروب وقفت عائقاً

أمام سعي الحكومات السابقة للإسهام في تطور وبناء البلد ، وفي موضوع

آخر أوضح عبد الكريم أن إزالة العشوائيات والتجاوزات خطوة موفقة

وإيجابية مع إمكانية توفر البدائل والخطط الستراتيجية ، وشدد على أن

ضعف تطبيق القوانين أسهم في زيادة نسبة التجاوزات والعشوائيات بدرجة

كبيرة .

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