عماد علي - نحتاج لكوردستان مدنية حقيقية و ليست مظهرية

2019/09/19 | 22:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عماد_علي عندما نقول كوردستان مدنية نعني بما نقول من ان جوهر المدنية الحقيقية بعيدا عن التظاهر او الادعاء بحقيقية الموجود مبني بشكل حقيقي على السس المدنية، وما نلمسه في الواقع هو المدنية الموجودة و هي شكلية و خاوية من جوهر المدنية المعلومة مفهوما و واقعا على الارض.عانت كوردستان كثيرا و لم تستقر لحد الساعة، ناضلت بشتى الوسائل و الطرق وضحت بما لديها اوبالاحرى باغلى ما لدى شعبها و في مقمدمة التضحيات ق......

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