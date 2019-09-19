لصوص يسرقون متعلقات ثمينة من اقدم القصور

2019/09/19 | 22:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت وسائل إعلام فرنسية اليوم الخميس، أن لصوصا سرقوا متعلقات ثمينة قيمتها نحو مليوني يورو (2.2 مليون دولار) من قصر يعود لعصر الباروك جنوب باريس.

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