2019/09/19 | 22:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استشهاد منتسب واصابة ضابط بانفجار عبوة ناسفة بقضاء الحويجة في كركوك

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