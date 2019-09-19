هل تعاني أحياناً من برودة الأطراف؟.. تعرف على اسبابها

2019/09/19 | 23:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية:الفرات نيوز} هناك حالات يمكن أن تسبب برودة الأطراف وهي ضعف الدورة الدموية أو تلف الأعصاب في اليدين والقدمين .

وتوصلت الدراسات الحديثة الى أشهر المشاكل الصحية التي قد تسبب برودة الأطراف وهي:-- الأنيمياوجود اضطرابات في الدم يؤثر على عدد خلايا الدم الحمراء كما أن نقص الحديد في النظام الغذائي يؤدي لفقر الدم وبالتالي الشعور بالبرد.- متلازمة رينودبرودة الأطراف قد تشير للإصابة بمرض رينود والذي يؤدي أيضاً لتغير لون الأطراف إلى اللون الأزرق أو الأحمر.- قصور الغذة الدرقيةفوجود خلل في إفراز هرمونات االغدة الذرقية يقلل من إنتاج الجسم للحرارة وبالتالي الشعور ببرودة اليدين والقدمين.- انخفاض ضغط الدموهنا لا يصل الدم بشكل سليم للأطراف مما يؤدي للشعور بالبرودة في أصابع اليدين والقدمين.- التوتر والقلقالتعرض للتوتر والقلق والضغوط النفسية يؤدي لاضطراب العمليات الحيوية في الجسم والشعور بالبرد- ضعف الدورة الدموية.فالشعور بالبرد يكون بسبب ضعف الدورة الدموية في الجسم وعدم وصولها للأطراف.- نقص فيتامين ب 12أحد الأسباب التي تؤدي للشعور بالبرد أيضاً.انتهى

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