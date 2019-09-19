“بالصور” كربلاء تسجل أول مشهد للنزوح.. مشردو التجاوزات ينصبون الخيام ويفترشون الارض في الصحراء!

2019/09/19 | 23:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعات: يس عراق تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورا تظهر العائلات التي شردها التجاوز وهي تنصب الخيام وتفترش الارض في الصحراء الغربية للمحافظة في مشهد يعيد الى الاذهان موجات النزوح التي تدفقت ابان سيطرة تنظيم داعش على محافظات نينوى وصلاح الدين والانبار.

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