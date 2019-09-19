2019/09/19 | 23:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: pkv-1JuRU1o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نعيم العبودي : ملف السفارات لازال مفتوحا ونجحنا بمنع التعيين على اساس القرابة) نشر أولاً على موقع (قناة العهد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نعيم العبودي : ملف السفارات لازال مفتوحا ونجحنا بمنع التعيين على اساس القرابة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العهد).