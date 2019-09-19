2019/09/19 | 23:15

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ترحيب كردي بقرار العمليات المشتركة بشأن البيشمركة

رحبت الكتل الكردية بقرار اشراك قوات البيشمركة التابعة لإقليم

كردستان في العمليات المشتركة.وقال عضو برلمان إقليم كردستان عن الاتحاد الوطني لاوند جلال في

تصريحات تا بعتها" Today News"ان" ادخال قوات البيشمركة ضمن التشكيلة

الجديدة للعمليات المشتركة هو قرار صائب".وأضاف" لقد كنا نطالب الحكومة الاتحادية مرارا وتكررا بضرورة تقديم

جميع الحقوق للبيشمركة والامتيازات التي تعطيها لألوية وفرق القوات

العراقية".واكد" وجود حسن نية من قبل الحكومة الاتحادية بهذا الشأن".من جانبه اكد عضو برلمان كردستان عن الحزب الشيوعي محي الدين حسن،

حاجة قوات البيشمركة الى عناية خاصة من قبل الحكومة الاتحادية.وقال حسن {للفرات نيوز} ان" قوات البيشمركة خضات معارك طاحنة ضد داعش

وقدمت الاف الشهداء والجرحى".وأضاف ان" البيشمركة تحتاج اليوم وان كانت قوة إقليمية الى رعاية خاصة

مثل أي قوة عراقية ضمن المنظومة الأمنية".واصدر رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، في

الـ15 من ايلول الجاري امراً ديوانياً بالرقم 328 يتضمن إعادة تشكيل

قيادة العمليات المشتركة برئاسته.وجاء في الامر الديواني، ان" لاحقا بالامر الديواني المرقم 75 لسنة

2017 واستناداً الى الصلاحيات الممنوحة لنا بموجب المادة 78 من

الدستور قررنا مايلي:-1-يعاد تشكيل قيادة العمليات المشتركة المشكلة بموجب الامر الديواني

انفاً لتكون برئاستنا ويكون الفريق ق.خ عبد الأمير رشيد يارالله معاون

رئيس اركان الجيش للعمليات.2-لقائد العمليات المشتركة وعضوية ممثلين عن الجهات المشار اليها

ادناه لا تقل رتبهم عن لواء ركن.لواء او مدير عام.أ.وزارة الدفاع.ب.وزارة الداخلية.ت.جهازمكافحة الإرهاب.ث.جهاز الامن الوطني.ج.جهاز المخابرات الوطني العراقي.ح.قيادة القوات البرية.خ.قيادة الدفاع الجوي.د.قيادة طيران الجيش.ذ.قيادة القوة الجوية.ر.هيأة الحشد الشعبي.ز.وزارة البيشمركة

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