واشنطن تمنح روحاني وظريف تاشيرة دخول لحضور أعمال الجمعية الأممية

2019/09/19 | 23:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةأعلنت البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أن واشنطن أصدرت تأشيرة دخول للرئيس الإيراني، حسن روحاني، ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، ليتمكنا من حضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وكانت الولايات المتحدة تريثت مبدئيا ،بمنح المسؤولين الايرانيين تاشيرة الدخول الا ان دولا اوروبية مارست ضغوطا بمنحهم الاذن .

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