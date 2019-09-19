الواشنطن بوست: يتمتع ابن سلمان بسمعة عالمية كونه شريراً وليس ضحية

2019/09/19 | 23:23

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- دور ابن سلمان في حرب اليمن وحصار قطر وسجن النشطاء واختطاف الحريري, كل ذلك زاد من الانطباع بأن غطرسته تقود المملكة الى الكارثة.

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