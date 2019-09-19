نعيم العبودي: شركات الاتصالات لم تسدد اياً من ديونها لغاية الان

2019/09/19 | 23:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- - قانون جرائم المعلوماتية لايعاقب ناقد الدولة بل يعاقب مخربها.

- جبهة الانقاذ ليس لديها عمق كبير عند المكون السني.

- لايوجد اتفاق نهائي لغاية الان حول

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