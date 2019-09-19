2019/09/19 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قتل عنصر امني عراقي بانفجار في محافظة كركوك.وقال مصدر امني ان عبوة ناسفة انفجرت مساء اليوم على عجلة تابعة للشرطة الاتحادية في قرية غريب بناحية العباسي في قضاء الحويجة.واضاف ان التفجير تسبب بمقتل عنصر امني واصابة ضابط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مقتل عنصر امني واصابة ضابط بانفجار بكركوك) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مقتل عنصر امني واصابة ضابط بانفجار بكركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).