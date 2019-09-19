2019/09/19 | 23:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: U3MXabdN0G8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ستوديو الجماهير | الاتحاد في مهب الريح ..لا رواتب في الاتحاد .. فساد من نوع اخر) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ستوديو الجماهير | الاتحاد في مهب الريح ..لا رواتب في الاتحاد .. فساد من نوع اخر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).