آرسنال يفترس فرانكفورت في عقر داره

2019/09/19 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} استهل آرسنال الإنجليزي، مشواره في الدوري الأوروبي بانتصار عريض على مضيفه آينتراخت فرانكفورت، بنتيجة {3-0}، اليوم الخميس، على ملعب "كومرزبنك أرينا"، ضمن الجولة الافتتاحية لدور المجموعات.

أهداف المدفعجية جاءت عن طريق جوزيف ويلوك، بوكايو ساكا وبيير إيميريك أوباميانج، في الدقائق {38، 85 و87}، ليرفع الفريق الإنجليزي رصيده إلى 3 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، بينما تذيل فرانكفورت الترتيب بدون نقاط.دخل آدي هوتر، مدرب فرانكفورت، المباراة بقوته الضاربة، دافعًا بكافة عناصره الأساسية، بينما لجأ أوناي إيمري، مدرب آرسنال، لإجراء عدة تغييرات على تشكيلته، ودفع بعدد من العناصر الشابة.



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