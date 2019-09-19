السودان: لن نسمح بأي وجود عسكري أجنبي في بلادنا

2019/09/19 | 23:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} أكد رئيس المجلس السيادي، الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الخميس، أن السودان لن يسمح بأي وجود عسكري أجنبي على أرضه.

وقلل البرهان، في حوار مع صحيفة "إندبندنت عربية"، مما يثار بشأن جزيرة سواكن، والسماح لتركيا باستئجارها، وأكد أن "انقرة لم تستأجر الجزيرة أو هذه القطعة من الأرض، والمسألة شهدت أحاديث ومبالغات".وأوضح رئيس المجلس السيادي: "هناك الكثير من الأمور الخاطئة عند التحدث عن هذا الملف.



أولًا سواكن ليست جزيرة، هي قطعة على الشاطئ كان فيها قصر لأحد السلاطين أيام الحكم العثماني، وهذا القصر دُمر، والاتفاق أن يقوم الأتراك بصيانته فقط.



لا يوجد جزيرة، ولا قوات، ولا ما يُهدد أمن جيراننا وإخواننا في السعودية، أو في أي منطقة أخرى، ولن نسمح بذلك".وبشأن "بقاء القوات السودانية في اليمن من عدمه؛ قال البرهان: إن ذلك يعتمد على الشركاء في التحالف، هناك شراكة قائمة، ولكن إذا صدر قرار بفض هذه الشراكة من معظم الشركاء، عندها سيكون هناك حديث آخر، وحتى اللحظة، القوات السودانية مشاركة في تحالف دعم الشرعية، وباقية".



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