2019/09/19 | 23:46

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حريق في عمارات حي السلام في النجف الاشرف

الخميس

19

أيلول

2019 :

11:38 pm

41

يحدث الان احتراق شقه في عماره سكنيه بحي السلام مجمع الشقق السكنيه

واربع فرق اطفاء تهرع لمكان الحادث من اجل اخلاء العوائل المحاصره

جراء النيران المتصاعدة

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