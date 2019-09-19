2019/09/19 | 23:46

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

محافظة بغداد: مجلس الوزراء يعتزم التصويت على قطار العاصمة

أعلنت لجنة التخطيط الإستراتيجي في مجلس محافظة بغداد، اليوم

الخميس، عن توجيه رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي اللجنة

المختصة بقطار بغداد المعلق برفع تقرير مفصل عن المشروع لمجلس

الوزراء للتصويت عليه ضمن خطة مشاريع 2020.

وقال رئيس اللجنة نزار السلطان في تصريح صحفي انه “بعد موافقة وزاته

التخطيط على مشروع القطار المعلق وضمه لمشاريع 2020، التقى عبد

المهدي بممثلي الشركتين المتقدمتين على المشروع الكورية والفرنسية

بحضور وزارة التخطيط ومجلس بغداد”.

وأضاف أن “عبد المهدي وجه بانعقاد اللجنة المختصة بالمشروع والتي

تضم وزارات المالية والتخطيط والنقل ومجلس بغداد الى جانب الشركتين

الفرنسية والكورية ورفع تقرير مفصل الى مجلس الوزراء”، مشيرا الى ان

“التقرير سيعرض على مجلس الوزراء للتصويت عليه ضمن خطة مشاريع

2020″.

وأوضح انه بعد تصويت مجلس الوزراء ستستكمل مسودة مشروع العقد والعرض

التجاري والسعر التخميني وباقي المفاصل الخاصة بالمشروع.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة بغداد: مجلس الوزراء يعتزم التصويت على قطار العاصمة) نشر أولاً على موقع (قناة آفاق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة بغداد: مجلس الوزراء يعتزم التصويت على قطار العاصمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة آفاق).