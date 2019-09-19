2019/09/19 | 23:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: J9vVNcG4Fh8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مع قرب بداية العام الدراسي الجديد هل ستتغلب وزارة التربية على العقبات المتكررة في كل عام) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مع قرب بداية العام الدراسي الجديد هل ستتغلب وزارة التربية على العقبات المتكررة في كل عام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفرات).