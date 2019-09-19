أمعاء الأبقار .. استخدامات لا تخطر على بال

2019/09/19 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استخدمت المصممة، كاثرين باربرو بنديكسن، أمعاء البقر في صناعة مصابيح للإضاءة، فأثارت الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بين مرحب ومشمئز، مع تعليق مثير لأحدهم: "نحن

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