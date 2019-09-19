مسؤول مكتب حركة عصائب اهل الحق في ذي قار امجد العضاض للعهد: ما حدث في سوق الشيوخ اليوم يمثل فاجعة لأهالي المحافظة

2019/09/19 | 23:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

- طالبنا مرارا بإجراء تغييرات في القادة العسكريين في المحافظة.

- الوضع الأمني هادئ الان في قضاء سوق الشيوخ بعد تدخل الخيرين.

- لا نستبعد وجود اطراف

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