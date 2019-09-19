2019/09/20 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: nZwLONQJOq8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. برسم القرار مع جعفر حميد 19-9-2019جمال الاسدي ..مفتش عام وزارة الداخلية) نشر أولاً على موقع (قناة الاتجاه) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. برسم القرار مع جعفر حميد 19-9-2019جمال الاسدي ..مفتش عام وزارة الداخلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الاتجاه).