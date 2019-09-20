أميركا تتهم “حزب الله” بمهام استطلاع في نيويورك وواشنطن

2019/09/20 | 00:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ متابعةوجهت النيابة الفيدرالية الأميركية ، الإتهام إلى شخصٍ يدعى أليكس صعب،كان يقوم بمهام استطلاع لصالح حزب الله في نيويورك وواشنطن من أجل شن هجمات، وإرسال معلومات إلى قيادة الحزب في لبنان”.

وقالت النيابة إنّ “صعب عضو في حزب الله منذ عام 1996 ولديه خبرة في استخدام الأسلحة نارية وصنع القنابل”.

وأشارَ ممثلو الادعاء إلى إنّه “من بين الأهداف في مدينة نيويورك، جسر جورج واشنطن وتمثال الحرية، كما قام صعب باستطلاع أهداف في بوسطن وواشنطن، بما في ذلك فينواي بارك ونصب واشنطن التذكاري”.

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