2019/09/20 | 00:17

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بالوثيقة ..



الخزعلي يدعو حكومة البصرة لحل امر يخص دوائر المحافظة

النائب فالح الخزعلي يدعوا محافظ البصرة ومجلس المحافظة لانهاء ادارة بعض دوائر المحافظة

التي تدار بالوكالة وفق الصلاحيات الممنوحة لهم بقانون ٢١ لسنة ٢٠٠٨

وتعديلاته ويؤكد ان ادارة الدوائر والمؤسسات الحكومية بالوكالة يضعف من اداء

المدراء وتجعلهم عرضة للابتزاز والمساومات "مطالبا في الوقت ذاته" وضع معايير لتقييم المدراء وتثبيتهم أو عزلهم

وفق هذه المعايير ومن اهمها الكفاءة والشجاعة والنزاهة والخبرةالمكتب الإعلامي 19 ايلول 2019

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