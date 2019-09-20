2019/09/20 | 00:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]أعلن نائب رئيس لجنة المسابقات وعضو اتحاد الكرة العراقي يحيى كريم، استبعاد الطلبة من الدوري الممتاز لعدم استيفاءه شروط المشاركة.

وقال يحيى كريم في تصريح صحفي، إن "إدارة الطلبة لم تفي بوعودها والنادي لن يشارك في دوري الكرة لهذا الموسم وسيتم طرح ثلاثة مقترحات:1 - جعل الدوري مكون من 19فريقاً فقط.2- مباراة فاصلة بين الصناعة وسامراء وصعود احدهما.3- ابقاء فريق البحري ضمن دوري هذا الموسم".واستبعدت لجنة التراخيص الطلبة من المشاركة في الدوري الممتاز بسبب الديون المترتبة على النادي.ورفض الاتحاد الاسيوي لكرة القدم في وقت سابق تعهد وزارة الشباب والرياضة العراقية، بتسديد ديون نادي الطلبة، ليهبط الاخير صوب دوري الدرجة الاولى.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لجنة المسابقات تعلن هبوط الطلبة من الدرجة الممتازة وتعلن ثلاث خيارات لشكل الدوري بدونه) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لجنة المسابقات تعلن هبوط الطلبة من الدرجة الممتازة وتعلن ثلاث خيارات لشكل الدوري بدونه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).