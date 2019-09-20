مجلس ديالى يشكل لجنة للتحقيق في نفوق اسماك

2019/09/20 | 00:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلن رئيس مجلس محافظة ديالى علي الدايني، اليوم الخميس،عن تشكيل لجنة تحقيق عاجلة في نفوق اسماك بكميات كبيرة في اهم المبازل الزراعية شرق

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