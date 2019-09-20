2019/09/20 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة استئناف واسط مذكرة قبض ضد شقيق النائب كاظم الصيادي بتهمة محاولة ابتزاز شركة استثمارية للخدمات الزراعية.وبحسب وثائق، فإن المدعو علي حسين الصيادي قام بإبتزاز الشركة الاستثمارية لدفع الاموال مقابل دخولها الى الاراضي المتعاقد عليها لبدء عملها، وإنه هددها بسحب الرخصة الممنوحة لها مالم تدفع الاموال بالاستعانة بشقيقه عضو مجلس النواب كاظم الصيادي.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القاء القبض على شقيق النائب كاظم الصيادي وكالة صدى الاعلام للانباء.

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