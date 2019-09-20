لجنة التراخيص تؤكد على عدم ترخيص ملعب نادي التاجي

2019/09/20 | 00:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لجنةالتراخيصتؤكدعلىعدمترخيصملعبناديالتاجي

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