2019/09/20 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

خبير أمريكي : الحوثيون قادرون على استهداف آرامكو

"إدعى الحوثيون مسؤوليتهم عن إطلاق عشرة طائرات مسيرة باتجاه

الأهداف السعودية.



وهذا له مصداقية من الناحية التقنية إلى حد ما.

من المعروف أن الحوثيين يمتلكون نظم هجومية تستطيع الوصول إلى أبعد

بكثير من المدى المطلوب ويمكنها التحليق لمسافة 1500 كلم.



من

المحتمل أن هذه الطائرات لديها دقة عالية في التحليق، وربما تمتلك

القدرة على السير وفق برمجة خط طيران معقد، يمكنه تجاوز الدفاعات

السعودية، وأجهزة تحكم تستطيع توجيهها بدقة نحو الأهداف".

أنطوني كوردسمان – أستاذ في الدراسات الإستراتيجية

معهد الدراسات الدولية والإستراتيجية، واشنطن

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