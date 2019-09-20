2019/09/20 | 00:48
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- يوم السبت المصادف 21 ايلول 2019 في قاعة تينستا ببليوتيك
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعلان سيقام مجلس تأبين بمناسبة رحيل الرفيق يوسف محمد طه الجنابي ((أبو سعيد))) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
من الساعة الرابعة عصراً حتى السابعة والنصف مساء
العنوان
Tensta
Bibliotek – Stockholm
Hagstråket 13
163 63 Spånga
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعلان سيقام مجلس تأبين بمناسبة رحيل الرفيق يوسف محمد طه الجنابي ((أبو سعيد))) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعلان سيقام مجلس تأبين بمناسبة رحيل الرفيق يوسف محمد طه الجنابي ((أبو سعيد))) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).