2019/09/20 | 00:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوم السبت المصادف 21 ايلول 2019 في قاعة تينستا ببليوتيك

من الساعة الرابعة عصراً حتى السابعة والنصف مساء

العنوان

Tensta

Bibliotek – Stockholm

Hagstråket 13

163 63 Spånga

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعلان سيقام مجلس تأبين بمناسبة رحيل الرفيق يوسف محمد طه الجنابي ((أبو سعيد))) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعلان سيقام مجلس تأبين بمناسبة رحيل الرفيق يوسف محمد طه الجنابي ((أبو سعيد))) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).