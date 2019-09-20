2019/09/20 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #جواد_بولس خلاصات أولية من معركة لم تحسم انتهت المعركة الانتخابية الإسرائيلية وظهرت خارطة الأحزاب الفائزة بها، وكذلك قائمة النوّاب الذين سيمارسون أدوارهم على مسرح السلطة التشريعية، التي ستتولى، بعد إعلان لجنة الانتخابات المركزية عن النتائج النهائية، تنفيذ مهامها الجسيمة، وفي طليعتها تحديد شكل نظام الحكم في الدولة.كذلك فإنها ستحدد علاقات مؤسساتها السيادية مع جميع المواطنين، وبضمنهم نحن المواطنين الع......

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