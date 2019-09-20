غرينوود يسجل أول أهدافه مع يونايتد في أولد ترافورد

2019/09/20 | 00:55

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سجل المهاجم الواعد مايسون غرينوود البالغ من العمر 17 عاما أول هدف له مع الفريق الأول لمانشستر يونايتد في انتصار 1-صفر على أستانة

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