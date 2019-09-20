2019/09/20 | 00:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اصدرت الولايات المتحدة تأشيرتى دخول للرئيس الايراني حسن روحانى ووزير الخارجية محمد جواد ظريف لحضور الاجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك .

وأعلنت

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روحاني وظريف يحضران اجتماعات الأمم المتحدة) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روحاني وظريف يحضران اجتماعات الأمم المتحدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).