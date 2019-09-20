ضبط ادوية مهربة في سيطرة التاجي شمال بغداد

2019/09/20 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بان قوة من مكافحة المتفجرات ضبطت ادوية مهربة في سيطرة التاجي.

وقال المصدر في حديث ان "قوة من مكافحة

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