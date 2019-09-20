فرنسا: اصطياد نمر أسود

2019/09/20 | 01:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تمكن عمال الطوارئ من اصطياد حيوان غير عادي كان يتسكع مترقبا فرائسه على أسطح المنازل والمنشآت في ليل الفرنسية، وهو نمر أسود.

وسارع عمال

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