اتلاف 21 طناً من البيض الفاسد في قضاء كلار

2019/09/20 | 01:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلنت قائممقامية قضاء كلار مركز ادارة كرميان في الاقليم، امس الخميس، عن اتلاف 21 طنا من البيض غير الصالح للاستهلاك البشري من اسواق

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