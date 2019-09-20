2019/09/20 | 01:50

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#المالكي_نصير_الفقراء

بعد دعوة السيد نوري المالكي لمحافظة كربلاء بايجاد حلول للعوائل

التي تسكن التجاوز مجلس المحافظة يتخذ قرار بالتريث لحين

ايجاد حلول لتلك العوائل وفيما يلي بيان مجلس محافظة كربلاء بسم الله الرحمن الرحيمبيان مجلس محافظة كربلاء المقدسة======================================يتابع رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة بشكل جدي ومكثف قضية

التجاوزات على اراضي الدولة في المحافظة وحملة رفعها بعد صدور قرار

مجلس الوزراء ٥٠٣ الخاص بالظاهرة المنتشرة منذ ٢٠٠٣.ونود ان نبين مايلي :انه حسب الاتفاق بين رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة علي المالكي

مع السيد المحافظ نصيف الخطابي يوم الثلاثاء ٢٠١٩/٩/١٧، فتقرّر

التريث برفع حالات التجاوز السكني لحين ايجاد وتوفير بدائل مناسبة

وسكن لائق لهم.وفي هذا الصدد نود ان نبيّن اننا مع كل الفقراء والمتعففين وباقي

الشرائح، وواجبنا كحكومة محلية توفير سكن ملائم للفقراء الذين لا

يملكون سكنا مناسبا لهم ونعمل ضمن خطة لحل مشكلة العشوائيات التي

تؤثر على توفير الخدمات في المحافظة.ونؤكد الاستمرار برفع حالات التجاوز التجاري الذي تحدّده "حصرا"

مديرية البلدية في المحافظة.======================================علي المالكي رئيس مجلس محافظة كربلاء المقدسة ٢٠١٩/٩/١٩

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