2019/09/20 | 01:50

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بالصور ..



ضبط كميات كبيرة من ادوية مهربة في احدى سيطرات بغداد الرئيسية

اعلنت مديرية مكافحة المتفجرات ان مفارزها العاملة في سيطرة التاجي

واثناء فحص ألمركبات عثرت على كميات من أدوية مهربة.واضافت المديرية في بيان لها ، انه تم ضبط عجلتين نوع مارسدس براد

وبعد الفحص اليدوي تبين انها تحمل ادوية بشرية بكميات كبيرة داخل

البراد مخبئة مع انواع مختلفة من البضائع.



وتم اتخاذ الاجراءات

القانونية بحقها.

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