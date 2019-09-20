روسيا تختبرُ مسدساً لتسليمه إلى روّاد الفضاء

2019/09/20 | 02:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

تسعى روسيا إلى تزويد رواد الفضاء بمسدس لاستخدامه أثناء هبوطهم في مناطق نائية، من أجل إبعاد الحيوانات التي تهاجمهم.

واعتباراً من ثمانينات القرن الماضي،

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