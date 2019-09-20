2019/09/20 | 02:14

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أطلقت شركة فيفو هاتفها الذكي "Nex 3 5G" بمواصفات لا توجد في أي هاتف ذكي آخر، إذ يتمتع بخلوه من الأزرار نهائياً معتمداً

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هاتف ذكي جديد.. بلا أزرار وكاميرا بدقة 64 ميغابكسل) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هاتف ذكي جديد.. بلا أزرار وكاميرا بدقة 64 ميغابكسل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).