2019/09/20 | 02:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رسالة تهنئة الى المؤسسة الايزيدية تبارك وتهنئ الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق المؤسسة الايزيدية ولمؤسسها الاستاذ الكاتب حسو هورمي هذا الانجازالكبيرحيث حصولها على المركز الاستشاري الخاص في الامم المتحدة في نيويورك وجنيف وفيينا، تم التصويت على ذلك اثناء اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي ECOSOC واعتبرت هذه المؤسسة المعتمد الرسمي لقضايا الايزيدية في تقديم التقارير والمشاركة وتنظيم المؤتمرات.

لأول مرة في التاريخ يكون للأيزيديين مقعدا وصوتا مسموعا داخل كافة اروقة مؤسسات وهيئات الامم المتحدة، والمشاركة الرسمية عبر المؤسسة الايزيدية.



اننا نثمن نشاطكم اخواتنا واخوتنا الاعزاء في المؤسسة الايزيدية منذ تأسيسها طيلة الست سنوات من العمل الدؤوب والمتابعة والحرص الكبير على نقل معاناة الاقليات العراقية والدفاع عن حقوق الايزيدية على وجه الخصوص وتعريف العالم عن هول وحجم الجرائم التي ارتكبت وترتكب من قبل داعش بحق الايزيديين ومساهماتكم في استحصال اعتراف دولي بالابادة الجماعية للايزيديين.



نحن على يقين ان مؤسستكم ستواصل نشاطها الانساني ودفاعها عن المظلومية ولن تتوقف في ملاحقة ومتابعة مجرمي الانسانية وتقديمهم الى العدالة لينالوا القصاص العادل.



الامانة العامة لهيئة الدفاع عن اتباع الديانات والمذاهب في العراق

19 سبتمبر 2019

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