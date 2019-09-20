2019/09/20 | 03:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علي ..



الحسين ( قصيدة )

في صفحة ما ..

رمى شباكه في بحر العراة السود ..

ظن أنها ستحبل من الخطوط ..

الشك قرين الوهم ..

أعشاب ميتة تلد الفراغ ..

في مكان ما ..

هنالك سر عظيم وراء تلك الكلمات ..

سر تطوف حوله روح الحروف ..

في مكان ما ..

الممر خال قطرات الضوء تتساقط رائحة العود تفوح من الهواء ..

نادته ..

علي

هو ..

يتأمل الممر يراقب تلك القطرات الساقطة من الضوء ..

بحث عن ..

علي

في صفحة ما ..

يقرأ عن آلام الحرية ..

عن دلاء الدم ..

في الطريق وجد الماء ..

وجد ..

الحسين

ايفان علي عثمان

شاعر وكاتب

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