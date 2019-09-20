مقتضيات المرحلة وسياسة الادارة

2019/09/20 | 03:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشيخ عطشان الماجدي

لايخفى على اي متابع لأحداث العراق ولاسيما بعد عام (2003 ) حقيقة واضحة لايشوبها غبار وهي : مهما تضاعفت المصاعب وتراكمت اعداد المصائب

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