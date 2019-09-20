2019/09/20 | 03:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 5vBxz1c1QUE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مناشدة من اهالي كربلاء للجهات المعنية بالتدخل لحل مشكلتهم تهديم بيوتهم اثناء حملة لازالة التجاوزات) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

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