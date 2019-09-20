2019/09/20 | 03:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مناشدة من اهالي كربلاء للجهات المعنية بالتدخل لحل مشكلتهم تهديم بيوتهم اثناء حملة لازالة التجاوزات) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 5vBxz1c1QUE
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مناشدة من اهالي كربلاء للجهات المعنية بالتدخل لحل مشكلتهم تهديم بيوتهم اثناء حملة لازالة التجاوزات) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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