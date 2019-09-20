2019/09/20 | 04:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_الحنفي تعب في عهد موسى...تعب في عهد عيسى...تعب في عهد محمد...وما أدراك ما التعب...°°°°°°ينعدم في هذا التعب...كل ذكر للإنسان...الصار في عهد كل الحكام...في عهد موسى...في عهد عيسى...في عهد محمد...عبدا لله...عبدا لكل الحكام...°°°°°°والشعوب اللا تعرف...إلا الاستعباد...يصير الدين فيها...وسيلة...لاستعباد الإنسان...حتى لا يستطيع...رف......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محمد الحنفي - تعب في كل العهود...) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محمد الحنفي - تعب في كل العهود...) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).