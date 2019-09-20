أهلا بالعام الدراسي

2019/09/20 | 04:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المحسن عباس الوائلي

أهلا بدور التعلم والعلم بدور التربية والتعليم وهي تفتح ابوابها فرحة مستبشرة بهذا العام الدراسي الجديد نسأل الله تعالت قدرته ان يجعله

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