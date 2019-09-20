2019/09/20 | 04:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منعت زوجها من شراء ملابس لوالدته فجاءها الرد سريعا) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: rH0qGQd8g1w
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. منعت زوجها من شراء ملابس لوالدته فجاءها الرد سريعا) نشر أولاً على موقع (قناة الفرات) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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