تيلرسون يروي كيف تمكن نتنياهو مرارا من خداع ترامب عبر “معلومات مغلوطة”

2019/09/20 | 05:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير الخارجية الأميركية السابق ريكس تيلرسون أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمكن مرارا من “خداع” الرئيس دونالد ترامب عبر تزويده

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